18 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD merkezli vakıf muhalif medyayı fonladı! PKK yandaşlarına dolar aktarıldı
Türkiye'deki birçok muhalif medya kuruluşunun yurt dışından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Bianet internet sitesine 2007'den bu yana tam 8 milyon 106 bin dolar aktarıldığı belirlendi. PKK propagandası yapılan site ve ajanslara da on binlerce dolar destek verildi. Gelişmeleri Sabah gazetesi Haber Müdürü Kenan Kıran A Haber ekranlarında aktardı.