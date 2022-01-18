ABD merkezli vakıf muhalif medyayı fonladı! PKK yandaşlarına dolar aktarıldı

Türkiye'deki birçok muhalif medya kuruluşunun yurt dışından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Bianet internet sitesine 2007'den bu yana tam 8 milyon 106 bin dolar aktarıldığı belirlendi. PKK propagandası yapılan site ve ajanslara da on binlerce dolar destek verildi. Gelişmeleri Sabah gazetesi Haber Müdürü Kenan Kıran A Haber ekranlarında aktardı.

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