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ABD merkezli vakıf muhalif medyayı fonladı! PKK yandaşlarına dolar aktarıldı

A Haber
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Giriş: 18.01.2022 12:06
Güncelleme:18.01.2022 12:22
Türkiye'deki birçok muhalif medya kuruluşunun yurt dışından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Bianet internet sitesine 2007'den bu yana tam 8 milyon 106 bin dolar aktarıldığı belirlendi. PKK propagandası yapılan site ve ajanslara da on binlerce dolar destek verildi. Gelişmeleri Sabah gazetesi Haber Müdürü Kenan Kıran A Haber ekranlarında aktardı.
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