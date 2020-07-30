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ABD lideri Donald Trump'tan seçim ertelensin talebi

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Giriş: 30.07.2020 17:16
Güncelleme:30.07.2020 17:21
ABD Başkanı Donald Trump, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulundu. Trump "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulundu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, herkesin uzaktan oy kullanmasını sağlayan "postayla seçim" sisteminin ön seçimlerde büyük karmaşıklıklara yol açtığını savundu.

Demokratların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD başkanlık seçimlerinde de bu yöntemin kullanılmasını önermesini eleştiren Trump, postayla oylama sistemindeki oylamanın "hatalı" olduğunu öne sürdü.

Trump, "Demokratlar, seçimlerde dış ülkelerin etkisinden bahsediyor ama postayla oylama yönteminin yabancı ülkelerin seçimlere kolayca müdahale etmesi için kolay bir yol olduğunu bilmiyorlar." ifadesini kullandı.

"2020 EN HATALI VE HİLELİ SEÇİM OLACAK"

Trump, insanların kendi isteğiyle seçim merkezlerine başvurup oy pusulalarını evlerine istediği bir "posta yoluyla oy verme (absentee ballot)" sisteminin mantıklı olduğunu ancak tüm seçmenlerin adresine başvuru olmaksızın seçim pusulası gönderilmesini öngören "herkes için postayla oy kullanma" sisteminin sıkıntı oluşturduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır. Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar ertelemek mi?" değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİMLERİN ERTELENMESİ İÇİN KONGRE KARARI GEREKİYOR

ABD federal yasalarına göre, ülkedeki başkanlık seçimleri ve ara seçimler, seçim yılındaki kasımın ilk pazartesisini takip eden salı günü yapılıyor.

Bu yıl da 3 Kasım'a denk gelen seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşayan ABD'de Trump'ın politikaları sık sık eleştiriliyor.

Ulusal çapta yapılan seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Partiden rakibi Joe Biden'ı yaklaşık 10 puan geriden takip ediyor.

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