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ABD ile yeni sayfa mı açılıyor? Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilişkiler nasıl şekillenecek?

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 11:43
Litvanya'daki NATO zirvesinde beklenen görüşme gerçekleşti, Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO’ya üyelik başvurusuyla ilgili kararından dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan da "Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz." dedi. Peki ABD ile yeni dönem nasıl olur? Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde hangi alanlarda gelişir? ABD ile yeni sayfa mı açılıyor? Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilişkiler nasıl şekillenecek? ABD ile güvenlik alanında yeni bir iş birliği mi yapılacak? Türkiye-ABD arasında hangi alanlarda yeni anlaşmalar yapılabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker değerlendirdi.
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