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ABD ile F-35 görüşmeleri | Hulusi Akar: 2022 başlarında ABD'de heyetler yeniden bir araya gelecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2021 11:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Bu gelişmeler üzerine Türk ve ABD heyetleri, 27 Ekim 2021'de Ankara'da bir araya gelmiştir. Bu görüşmede Türkiye’nin uğradığı zararın nasıl telafi edileceği de dahil olmak üzere, F-35 için yaptığımız harcamaların geri ödenmesine yönelik görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD'de yeniden bir araya gelinmesi hususunda taraflar mutabık kalmışlardır."dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
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