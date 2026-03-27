ABD hükümetinde büyük çatlak ve kirli ittifak itirafı: "El Kaide ile birlikte çalıştık, hedef İran!"

Orta Doğu’da savaşın 28. gününde sular durulmazken, ABD iç siyasetinde ve istihbarat koridorlarında yer yerinden oynuyor. Trump yönetiminin İran hamleleri hükümeti bölünme noktasına getirirken, 17 Mart’ta istifa eden Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’ten dünyayı sarsacak bir "itiraf" geldi. ABD’nin doğrudan El Kaide ile iş birliği yaptığını ve Orta Doğu’daki liderlerin İsrail’in çıkarları doğrultusunda devrildiğini deşifre eden Kent, sürecin üçüncü aşamasında hedefin İran olduğunu açıkladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan, bu kirli ittifakın şifrelerini A Haber ekranlarında masaya yatırdı.