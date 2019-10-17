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17.10.2019
ABD heyeti Külliye'den böyle ayrıldı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona ererken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası ABD heyeti ABD Büyükelçiliği'ne gitti.
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