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17.10.2019

ABD heyeti Külliye'den böyle ayrıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona ererken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası ABD heyeti ABD Büyükelçiliği'ne gitti.

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