ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'yi ziyaret edecek. Rubio, 14-16 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Orallı, “Taraflar yoruldu ve bu yorgunluk iki tarafa da bir onurlu çıkış vadetmiyor. Bunu kim vadediyor? BM anlaşmasının 6. Bölümünü Türkiye harfiyen yerine getirdi. Taraflara dostane çözüm önerdi. Uzlaşma zemini önerdi. Arabuluculuk mekanizması geliştirdi ve siyasi garantörlüğün ne demek olduğunu anlattı.” dedi.

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