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ABD Büyükelçisi Flake istenmeyen adam ilan edilir mi? Türkiye - ABD ilişkileri nasıl seyrediyor?

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 14:49
Başkan Erdoğan, 7'li koalisyon tarafından ortak aday gösterilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'e tepki gösterdi. "Amerika'ya bu seçimlerde ders vermemiz lazım" diyen Başkan Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'e "Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" dedi. Flake "İstenmeyen adam" ilan edilir mi? Türkiye - ABD ilişkileri nasıl seyrediyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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