30 Ekim 2024, Çarşamba
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ABD başkanlık seçimine doğru! Trump ve Harris son kozlarını oynuyor
ABD seçimlerine günler kaldı. Yarışı kim önde götürüyor? Seçim sonrası neler yaşanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, “İki tarafta oldukça temkinli. İki tarafta son haftaya girilirken elindeki tüm kozları oymaya başladı. Trump tarafı Elon Musk’ı daha fazla sahaya sürmeye başladı. Kamala Harris ise Barack Obama ve Hollywood yıldızları kozunu oynuyor. Şu anda tüm kilit eyaletlerde ellerindeki tüm kozları ortaya koyarak kazanma derdindeler.” dedi.