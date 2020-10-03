ABD Başkanı Trump’ın durumu ağırlaşırsa ne olur? İşte cevabı…

Amerika’da kritik seçimlere 32 gün kala Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump’a koronavirüs teşhisi kondu. Hafif belirtiler gösterdiği ifade edilen Donald Trump dün hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs görevdeki bir ABD Başkanı’nın yakalandığı en ölümcül hastalık olarak nitelendirildi. Peki ülkede tepkiler nasıl? ABD Başkanı ve eşinin durumu nedir? Donald Trump’ın durumu ağırlaşırsa ne olacak? ABD’deki gelişmeleri Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri aktardı. Mustafa Tanyeri, yapılan açıklamalarda Trump’ın durumunun normal olduğunu immün plazma tedavisinin uygulandığını aktardı.