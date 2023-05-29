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ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seçim tebriği

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Giriş: 29.05.2023 21:56
ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Biden görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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