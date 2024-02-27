ABD Başkanı Joe Biden dondurma yalarken Gazze için ateşkes açıklaması yaptı

Katil İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivilleri öldürerek katliam gerçekleştirirken, ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze açıklaması geldi. Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin, 4 Mart'ı işaret ederek "Pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanmasını umuyorum" dedi. Biden’ın binlerce çocuk ölürken elinde dondurma yalayıp bu açıklamayı yapması tepkilere neden oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN