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ABD Başkanı Joe Biden dondurma yalarken Gazze için ateşkes açıklaması yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 09:32
Katil İsrail 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de sivilleri öldürerek katliam gerçekleştirirken, ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze açıklaması geldi. Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin, 4 Mart'ı işaret ederek "Pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanmasını umuyorum" dedi. Biden’ın binlerce çocuk ölürken elinde dondurma yalayıp bu açıklamayı yapması tepkilere neden oldu.
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