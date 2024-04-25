ABD Başkanı Biden TikTok tasarısı onayladı! Tiktok yasağı nasıl işleyecek?

Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok yasaklanıyor. Temsilciler Mecsili ve ABD Senatosu'nun ardından ABD Başkanı Joe Biden da tasarıya imza attı. Yasa tasarısına göre, TikTok ABD'nin uygun gördüğü birine satılmazsa ülkede yasaklanacak.

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