ABD Başkanı Biden adaylığını resmen açıkladı eleştirilere yanıt verdi

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından 2024 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu duyurdu. Şu anda ülke tarihinin en yaşlı başkanı olarak görev yapan Biden, 2. dönemde de kazanırsa, 86 yaşına kadar başkanlık koltuğunda oturacak.

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