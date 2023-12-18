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ABB iştiraki Portaş İYİ Partililerin elinde mi? Portaş  milyon 359 bin TL zarar etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 09:06
Güncelleme:18.12.2023 09:12
Sayıştay raporunda zarara girdiği ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi İştiraki Portaş hakkındaki tartışmalar bitmiyor. Mansur Yavaş'ın Portaş'ta görevlendirdiği isimlerin ise İYİ Partili olduğu ortaya çıktı.
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