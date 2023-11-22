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AB Yüksek Temsilcisi Borrell “İsrail savaş suçu işliyor” diyemedi

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Giriş: 22.11.2023 08:56
Avrupa Birliği'nin iki yüzlü politikası bir kez daha gözler önüne serildi. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katıldığı bir televizyon programında "Hamas'ın yaptıkları savaş suçudur" dedi. Borrell, kendisine İsrail'in yaptıkları sorulduğunda ise "Ben avukat değilim" cevabını verdi.
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