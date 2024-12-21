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A Haber’in izlenimleri! Katliam izleri ve yeniden doğus

A Haber’in izlenimleri! Katliam izleri ve yeniden doğus

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.12.2024 14:44
A Haber ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'da yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Esad rejiminin üs ve hedef noktası olarak kullandığı Kasiyun Dağı'ndan Şam'a yönelik saldırılar düzenlendiği belirtiliyor. Şehirde hayat normale dönerken, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi ziyaretçilerini bekliyor. Öte yandan Şam yakınlarında yaklaşık 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar ve Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde incelemeler sürüyor. AFAD ekipleri, Sednaya'da mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yürütürken, Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor. Kayıplarını arayan aileler ise Merce Meydanı'na fotoğraflar asarak yakınlarından haber bekliyor.
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A Haber’in izlenimleri! Katliam izleri ve yeniden doğus
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