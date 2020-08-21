A Haber'den sosyal medyayı sallayan klip: Bugün Türkiye tarihinden aldığı güçle...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmalarından derlenen klip sosyal medyayı damga vurdu. Klipte Başkan Erdoğan'ın Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin fethidir. Zihinlerin fethidir. Bugün Türkiye tarihinden ALDIĞI GÜÇLE HER ALANDA BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİNDEDİR. BU MÜCADELE sıradan bir mücadele değildir. Bu mücadele öyle kutludur ki her türlü hesabın üzerindedir. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoymaz!" ifadeleri yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmalarından derlenen klip sosyal medyayı damga vurdu. Klipte Başkan Erdoğan'ın Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin fethidir. Zihinlerin fethidir. Bugün Türkiye tarihinden ALDIĞI GÜÇLE HER ALANDA BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİNDEDİR. BU MÜCADELE sıradan bir mücadele değildir. Bu mücadele öyle kutludur ki her türlü hesabın üzerindedir. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoymaz!" ifadeleri yer aldı.

İşte o ifadeler;

Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır. Bin yıldır kanla ve terle yoğurularak vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize yeniden yükselişimize medeniyetimizin ihyasına büyük ve güçlü Türkiye davasının inşasına şahitlik edecektir.

Tekbirlerle yürüdük kalbi Yasin bir ordu. Ordu secdeye varmış toprak şükrediyordu.

Ezan bayrak uğruna şehadet bugün hutbe peygamberin ağuşuna varmak en büyük rütbe.

Gökte yer sarsılırken Allah'u Ekber'lerle Bizans'ın kalkanları delindi tekbirlerle.

Vatan bir seccadedir ve secdedir şehadetin. Şehitlerin secdesi seccadeye emanet!

Biz buna vatan deriz secde sahibi rahman

Bitmedi bitmeyecek o gün başlayan bu cenk!

Ezanların kesilmeyecek kıyamete dek.