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A Haber’de uzman isimden çarpıcı açıklama: ABD Başkanı Trump’a suikast alarmı!

A Haber'de uzman isimden çarpıcı açıklama: ABD Başkanı Trump’a suikast alarmı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 17.05.2025 01:06
ABD’de eski FBI Direktörü James Comey’nin Instagram’da paylaştığı “86-47” kodlu görsel, eski Başkan Donald Trump’a yönelik olası bir suikast tehdidi olarak yorumlandı. ABD argosundaki anlamı ve Trump’ın 47. başkan olma ihtimali bu sembolü daha da dikkat çekici kılarken ABD’de Trump hakkında suikast alarmı verildi. Olası tehdit dünya gündeminde geniş yankı bulurken, A Haber canlı yayınında konuşan Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, olayın ciddiyetine dikkat çekti. Suikast planıyla ilişkilendirilen gizemli '86-47' kodu ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
A Haber’de uzman isimden çarpıcı açıklama: ABD Başkanı Trump’a suikast alarmı!
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