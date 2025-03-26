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A Haber’de çarpıcı yorum: İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek?

A Haber'de çarpıcı yorum: İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 02:10
Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber’de yayınlanan Gece Ajansı programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasını değerlendirdi. Yavuzaslan, Nasreddin Hoca fıkrasıyla başladığı konuşmasında, kamuoyunun asıl konudan uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirtti. İstanbul’da kaybolan 560 milyar TL’nin sorgulanması gerekirken, tartışmaların farklı yönlere çekildiğini vurgulayan Yavuzaslan, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı cesaret hapı mı yuttu ki bu soruşturmayı başlattı? Hukuksal olarak bunu sormamız lazım.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın “Yolsuzlukları neden savunamıyorsunuz?” sözlerini hatırlatan Yavuzaslan, iddianame tamamlanıp gizlilik kararı kalktığında savunma yapanların bu yükün altında ezileceğini söyledi. “Ufak bir paradan bahsetmiyoruz” diyen Yavuzaslan, sürecin Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasına dönüşme ihtimaline dikkat çekti. CNN International başta olmak üzere bazı çevrelerin Türkiye ekonomisini hedef aldığına işaret eden Yavuzaslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Borsayı batıracağız” açıklamalarına da tepki gösterdi.
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A Haber’de çarpıcı yorum: İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek?
İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek?
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