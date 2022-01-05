A Haber’de bomba açıklama: Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül

Millet İttifakı’ndaki Cumhurbaşkanı adayı kavgası devam ediyor. Kulislerde sıklıkla konuşulan isimler Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Abdullah Gül. Peki, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? A Haber ekranlarına konuk olan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP’nin olası Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

A Haber ekranlarına konuk olan Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü gösterdi.

Mehmet Sevigen'in açıklamaları şu şekilde:

Ben Kemal Bey'in kafasında Abdullah Gül'den vazgeçmediğine inanıyorum. Ama baskı geldiği müddetçe Abdullah Gül'den vazgeçebilir. Kafamdaki düşünce Babacan'ın da kafasında, Davutoğlu'nun da kafasında ittifakta bulunan 5 partinin de kafasında Abdullah Gül alternatif olarak duruyor.

''MERAL HANIM KARŞI ÇIKIYOR''

Ama sadece Meral Hanım buna karşı çıkıyor. Yarın belli bir güç Meral Hanıma, 'O Cumhurbaşkanı olsun sembolik bir şey olacak, biz onun sözünü aldık sen de Başbakan olacaksın' derse razı olabilir.