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A Haber’de Berat Albayrak vurgusu: Büyük ve riskli bir işti

A Haber'de Berat Albayrak vurgusu: Büyük ve riskli bir işti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 13:24
Somali ve Etiyopya arasında yaşanan toprak krizi Ankara'da kurulan barış masasında çözüldü. İletişimci – Yazar Ali Saydam ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saydam, “Milli enerji ve maden politikası olmasıydı ve milli savunma sanayii konusundaki o muhteşem strateji devreye sokulmasıydı Türkiye uluslararası platformlarda böyle bir söz sahibi olabilir miydi? Tekrar analım Berat Albayrak’ı. Bu büyük bir işti riskli bir işti. Milli enerji ve maden politikası. Çünkü bütün dünya Türkiye’de bu işleri kontrol etmek istiyordu. Orada milli bağımsızlıktan yana bir stratejiyle enerji politikasını geliştirmek o kadar kolay bir iş değildi.” ifadelerini kullandı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise “Sadece Libya hamlesiyle orada Akdeniz’de doğusunda Doğu Akdeniz’de oluşan konsorsiyumu dağıttı Türkiye bir hamleyle. Türkiye Libya ile bu anlaşmayı yapmasıydı bütün Kuzey Afrika’nın bütün şeridi kıta sahanlığı bu saydığım konsorsiyuma aktarılacaktı.” dedi.
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A Haber’de Berat Albayrak vurgusu: Büyük ve riskli bir işti
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