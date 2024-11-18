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A Haber "Yenidoğan Çetesi" davasında! KADEM'den açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.11.2024 14:19
“Yenidoğan Çetesi” davası başladı. Duruşma salonunda neler yaşandı? KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Helin Görgül izlenimlerini A Haber'de anlattı. Görgül, "Biraz yoğunluk nedeniyle geç başladı. Sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Katılma talepleri alındı ve aynı zamanda da müştekilerin kimlik tespiti yapılabildi bu saate kadar. Katılma talebimiz kabul edilsin ya da edilmesin her koşulda gözlemci olarak sonuna kadar takip etmeye devam edeceğiz. Çok sayıda tutuklu sanık var. Çoğunluğu erkek. Kadınlar da var. Bir teknik arıza nedeniyle ara verildi. Duruşma geç saatlere kadar devam edecek. Sadece bugünle sınırlı değil." dedi.
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