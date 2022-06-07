07 Haziran 2022, Salı
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A Haber TSK’nın güvenli hale getirdiği El Bab’da! Bölgede neler yaşanıyor?
A Haber, Türkiye Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli hale getirilen ve sivillerin yaşamını sürdürdüğü El Bab’a gitti. El Bab 2019 yılına kadar DEAŞ terör örgütünün elindeydi. DEAŞ terör örgütü katlettiği sivillerin cansız bedenini şehir merkezindeki meydanda tutuyordu. Şimdi güvenli hale gelen bölgede neler yaşanıyor? İnsanlar nasıl yaşamını sürdürüyor? İşletmeler açık mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.