A Haber teröristlerin hazırlığını görüntüledi! Bölgedeki hazırlıklar ne anlama geliyor?

Suriye’ye yeni harekat sinyalinin ardından panikleyen PKK’lı teröristler, evlerin çatılarına mevziler kurdular ve köyler arasına bağlantı tünelleri kazdılar. Köyler arasındaki ulaşım için beton tüneller açtılar. A Haber Drone'u bölgedeki teröristleri görüntüledi. Teröristler aynı zamanda tahıl silolarını karargaha çevirdiler. Teröristler ne yapmaya çalışıyor? Hazırlıklar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

Gürsel Tokmakoğlu'nun öne çıkan ifadeleri:

"Teröristler bölge bir hazırlık yapıyor. Bunu daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda bunları görmüştük. Harekatın sinyali geldiği anda teröristler kendilerinin olduğu alanlarda bu tür tünelleri açıyorlar. Burada irtibat noktaları oluşturup ya da kaçış istikametleri oluşturuyorlar. Buna göre tahkim ediyorlar. Suriye'de bu tip tünellerden fazlasıyla olduğunu görüyoruz.

Bu tünellerin bazıları yüzeye yakın bazı derinlerde oluyor. Burada Lafarge beton firması da bu işlere karışmış durumda. Bu tünellerin bazılarının Türkiye'ye ulaştığı da oldu. Bunlar önemli istihbarat çalışmalarını da gerektiriyor. Burada A Haber, habercilik adına güzel bir çalışma ortaya koydu.

Bu tür şeyler çok önemli ve bunlar TSK'nın bilgisi dahilinde. Bu tür işleri hem yerel istihbarat kanallarından hem de fark edilmeyen noktalardan görüntüler alınıyor. MİT'te bunları anlık olarak takip ediyor. Terörle mücadele bildiğimiz türden bir savaş yöntemi değildir."