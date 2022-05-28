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A Haber teröristlerin hazırlığını görüntüledi! Bölgedeki hazırlıklar ne anlama geliyor?
Gürsel Tokmakoğlu'nun öne çıkan ifadeleri:
"Teröristler bölge bir hazırlık yapıyor. Bunu daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda bunları görmüştük. Harekatın sinyali geldiği anda teröristler kendilerinin olduğu alanlarda bu tür tünelleri açıyorlar. Burada irtibat noktaları oluşturup ya da kaçış istikametleri oluşturuyorlar. Buna göre tahkim ediyorlar. Suriye'de bu tip tünellerden fazlasıyla olduğunu görüyoruz.
Bu tünellerin bazıları yüzeye yakın bazı derinlerde oluyor. Burada Lafarge beton firması da bu işlere karışmış durumda. Bu tünellerin bazılarının Türkiye'ye ulaştığı da oldu. Bunlar önemli istihbarat çalışmalarını da gerektiriyor. Burada A Haber, habercilik adına güzel bir çalışma ortaya koydu.
Bu tür şeyler çok önemli ve bunlar TSK'nın bilgisi dahilinde. Bu tür işleri hem yerel istihbarat kanallarından hem de fark edilmeyen noktalardan görüntüler alınıyor. MİT'te bunları anlık olarak takip ediyor. Terörle mücadele bildiğimiz türden bir savaş yöntemi değildir."