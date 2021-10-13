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A Haber terör inlerini görüntüledi! İşte drone kamerasından Tel Rıfat’taki terör mevzileri

A Haber
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Giriş: 13.10.2021 10:07
Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye ve Suriye milli ordusunun terörden temizlediği bölgeye defalarca saldırı düzelendi, siviller hedef alındı. A Haber ekipleri Tel Rıfat'a girerek dronla PKK/YPG mevzilerini görüntüledi. Canlı yayında bölgedeki son durum aktarıldı. İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın özel haberi...
A Haber terör inlerini görüntüledi! A HABER TERÖR İNLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ!
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A Haber terör inlerini görüntüledi!
A Haber terör inlerini görüntüledi!
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