13 Ekim 2021, Çarşamba
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A Haber terör inlerini görüntüledi! İşte drone kamerasından Tel Rıfat’taki terör mevzileri
Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye ve Suriye milli ordusunun terörden temizlediği bölgeye defalarca saldırı düzelendi, siviller hedef alındı. A Haber ekipleri Tel Rıfat'a girerek dronla PKK/YPG mevzilerini görüntüledi. Canlı yayında bölgedeki son durum aktarıldı. İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın özel haberi...