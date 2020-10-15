A Haber Tel Rıfat sınırında! YPG işgali

Suriye milli ordusu ile YPG’li teröristlerin yaklaşık 800 metreden karşı karşıya olduğu mevziye giren A Haber ekibi terör örgütünün rejimle olan iş birliğini gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

Suriye milli ordusu ile YPG'li teröristlerin yaklaşık 800 metreden karşı karşıya olduğu mevziye giren A Haber ekibi terör örgütünün rejimle olan iş birliğini gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.