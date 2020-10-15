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A Haber Tel Rıfat sınırında! YPG işgali
Suriye milli ordusu ile YPG’li teröristlerin yaklaşık 800 metreden karşı karşıya olduğu mevziye giren A Haber ekibi terör örgütünün rejimle olan iş birliğini gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.
Suriye milli ordusu ile YPG'li teröristlerin yaklaşık 800 metreden karşı karşıya olduğu mevziye giren A Haber ekibi terör örgütünün rejimle olan iş birliğini gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.