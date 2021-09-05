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A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi! İşte Taliban'ın "Bedir-313" özel kuvvetleri...

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Giriş: 05.09.2021 11:10
Güncelleme:05.09.2021 11:13
ABD'nin 31 Ağustos öncesinde Afganistan'daki birliklerini çekmesiyle yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki güvenliği özel birlikleri "Bedir-313" ile sağlıyor.  A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Kabil sokaklarında asayişi sağlayan "Bedir-313 birliklerini" görüntüledi. İşte o görüntüler...
A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi A HABER TALİBAN'IN ÖZEL BİRLİĞİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
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A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi
A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi
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