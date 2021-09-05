05 Eylül 2021, Pazar
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A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi! İşte Taliban'ın "Bedir-313" özel kuvvetleri...
ABD'nin 31 Ağustos öncesinde Afganistan'daki birliklerini çekmesiyle yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki güvenliği özel birlikleri "Bedir-313" ile sağlıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Kabil sokaklarında asayişi sağlayan "Bedir-313 birliklerini" görüntüledi. İşte o görüntüler...