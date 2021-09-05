A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi! İşte Taliban'ın "Bedir-313" özel kuvvetleri...

ABD'YE AİT SİLAHLAR TALİBAN'IN KONTROLÜNDE

Sali şu ifadelerle anlattı: Bedir-313 Talinban'ın özel kuvvetleri Kabil'in her köşe başında artık görev yapmaya başladı. Tam giyimli gördüğünüz üzere ellerine geçirdikleri tam otomatik silahlarla ve ABD'den ele geçen tüm silahlar Taliban'ın kontrolü altında Taliban'ın kullanımı altında ve günden güne de aslında Kabil'de hayat normale dönmeye başlarken insanlar artık Taliban'a ilk günlerdeki gibi korkuyla bakmıyorlar. Daha güvenle bakıyorlar neden çünkü asayiş ve güvenlik onlardan sorumlu. Hükümet ve devletin kurulamaması nedeniyle burada bir zamanlar ilk günlerde inanılmaz bir asayiş sorunu vardı ama bu günler itibariyle tamamen ortadan kalkmış durumda.