A Haber Taliban’ın özel birliğini görüntüledi! İşte Taliban'ın "Bedir-313" özel kuvvetleri...
ABD'nin 31 Ağustos öncesinde Afganistan'daki birliklerini çekmesiyle yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki güvenliği özel birlikleri "Bedir-313" ile sağlıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Kabil sokaklarında asayişi sağlayan "Bedir-313 birliklerini" görüntüledi. İşte o görüntüler...
Taliban'ın oluşturduğu özel kuvvetler Bedri- 313. Peki bunlar kim? Kimlerden oluşuyor? Nasıl seçiliyor? Hangi görevdeler? Yaklaşık bir hafta öncesine kadar Kabil sokaklarında sivil giyimli silahlı kişiler vardı ama yavaş yavaş Kabil sokakları artık Taliban'ın daha profesyonel kuvvetlerine, askerlerine bırakmaya başladı.
Afganistan'daki tahliyelerin 31 Ağustos'ta bitmesinin ardından ülke tamamen Taliban'ın kontrolü altına geçmiş durumda. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Taliban'ın Afganistan'da güvenliği sağladığı Bedir-313 özel kuvvetlerini görüntüledi.
Sali, "Gördüğümüz üzere Afganistan'ın Kabil'in özelikle havalimanı çevresinde onları görmek çok mümkün. Eğitimliler, yabancı dil biliyorlar ve elindeki silahların tamamı yabancı ve çok gelişmiş silahlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Kabil sokaklarında sivil silahlı unsurların yerini Taliban'ın Bedir-313 kuvvetleri almış durumda.
ABD'YE AİT SİLAHLAR TALİBAN'IN KONTROLÜNDE
Sali şu ifadelerle anlattı: Bedir-313 Talinban'ın özel kuvvetleri Kabil'in her köşe başında artık görev yapmaya başladı. Tam giyimli gördüğünüz üzere ellerine geçirdikleri tam otomatik silahlarla ve ABD'den ele geçen tüm silahlar Taliban'ın kontrolü altında Taliban'ın kullanımı altında ve günden güne de aslında Kabil'de hayat normale dönmeye başlarken insanlar artık Taliban'a ilk günlerdeki gibi korkuyla bakmıyorlar. Daha güvenle bakıyorlar neden çünkü asayiş ve güvenlik onlardan sorumlu. Hükümet ve devletin kurulamaması nedeniyle burada bir zamanlar ilk günlerde inanılmaz bir asayiş sorunu vardı ama bu günler itibariyle tamamen ortadan kalkmış durumda.
Taliban'a ait özel kuvvetlerin ABD'de üssünden alınan teçhizatları kullandığı ise dikkatlarden kaçmadı.
Taliban'ın bu özel kuvvetleri yavaş yavaş Afganistan'da Kabil sokaklarında diğer taliban unsurlarının yerini almaya başlıyor. Tam teçhizatlılar. Silahları buradaki Amerikan üssünden gelmiş durumda. Ve burada da yine aynı şekilde burradaki asayişi güvenliği onlar sağlıyor.
Bedir-313 birlikleri profesyonel silahlar ile Afganistan sokaklarında asayiş ve istikrarı sağlıyor.
Afganistan'da Kabil'de güvenlik asayiş bunlara emanet. Bedir-313 özel kuvvetlerine emanet. Taliban'ın kurduğu özel kuvvetler an itibariyle Kabil'de asayişi ve güzenliği sağlşıyorlar her köşe başında güvenliği sağlıyorlar.
Buradaki istikrarın devam etmesini sağlıyorlar. Her köşe başında artık sivil giyimli silahlı insanlar yok. Daha profesyonel şekilde işte silahları görüyorsunuz. Yarı otomatik, tam otomatik silahlar var. kelepçeler var.
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