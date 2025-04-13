13 Nisan 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber sordu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıtladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nun kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada Erdoğan-Trump olası görüşmesine ilişkin olarak 'Kesinleşmiş bir tarih yok' dedi. A Haber muhabiri Murat Sekban'ın 'Başkan Erdoğan Suriye'ye gidecek mi?' sorusunu yanıtlayan Fidan 'Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret etmek istiyor'. dedi.