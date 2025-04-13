13 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber sordu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıtladı
A Haber sordu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıtladı

A Haber sordu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2025 13:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nun kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada Erdoğan-Trump olası görüşmesine ilişkin olarak 'Kesinleşmiş bir tarih yok' dedi. A Haber muhabiri Murat Sekban'ın 'Başkan Erdoğan Suriye'ye gidecek mi?' sorusunu yanıtlayan Fidan 'Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret etmek istiyor'. dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber sordu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıtladı
A Haber sordu Bakan Fidan yanıtladı
A Haber sordu Bakan Fidan yanıtladı
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular...
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular...
3 günde hangi dünya liderleri ağırlandı?
3 günde hangi dünya liderleri ağırlandı?
KKTC muhalefet lideri duadan rahatsız oldu!
KKTC muhalefet lideri duadan rahatsız oldu!
Yunan piyadeleri Türkiye’ye küfretti!
Yunan piyadeleri Türkiye'ye küfretti!
Minguzzi’nin mezarına güvenlik kamerası!
Minguzzi'nin mezarına güvenlik kamerası!
Cezaevini çıkışında Atatürk üzerinden prim çabas!
Cezaevini çıkışında Atatürk üzerinden prim çabas!
CHP’de dış politika Namık Tan’a emanet edildi
CHP'de dış politika Namık Tan'a emanet edildi
Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor!
Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor!
Başkan Erdoğan: Yolcu kapasitesini 82 milyona yükselttik!
Başkan Erdoğan: Yolcu kapasitesini 82 milyona yükselttik!
Başkan Erdoğan: Yabancıdan medet umanlar bu gururu anlayamaz!
Başkan Erdoğan: Yabancıdan medet umanlar bu gururu anlayamaz!
Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti! Antalya Havalimanı ek binası açıldı
Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti! Antalya Havalimanı ek binası açıldı
Daha Fazla Video Göster