A Haber sordu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıtladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nun kapanış programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada Erdoğan-Trump olası görüşmesine ilişkin olarak 'Kesinleşmiş bir tarih yok' dedi. A Haber muhabiri Murat Sekban'ın 'Başkan Erdoğan Suriye'ye gidecek mi?' sorusunu yanıtlayan Fidan 'Cumhurbaşkanımız Suriye'yi ziyaret etmek istiyor'. dedi.

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