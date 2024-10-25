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A Haber Somali'de Oruç Reis'te! Sismik araştırma gemisi hangi görevleri icra edecek?

A Haber Somali'de Oruç Reis'te! Sismik araştırma gemisi hangi görevleri icra edecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 18:17
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'de yeni görev yerine ulaştığını bildirdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu o gemiden gelişmeleri aktardı.
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