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A Haber sokağın nabzını tuttu! 28 Mayıs’a giderken vatandaş ne düşünüyor?

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 11:23
Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. Bu süreçte sokağın nabzı da aslında önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin kameramanlar Hüseyin Koçak ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.
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