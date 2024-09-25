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A Haber savaş hattında! Mossad karargahına balistik füzeli saldırı

A Haber savaş hattında! Mossad karargahına balistik füzeli saldırı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 12:34
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yaşanan karşılıklı saldırılar şiddetini giderek artırıyor. Hizbullah bu sabah yaptığı saldırıda Mossad karargahını hedef aldı. Saldırı sabah 06.30 sularında gerçekleşti. Saldırının saati de oldukça önemli. 7 Ekim'de başlayan Kassam Tugayları'nın yaptığı Aksa Tufanı operasyonu ile aynı saatte yapıldı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.
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Mossad karargahına balistik füzeli saldırı
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