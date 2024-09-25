25 Eylül 2024, Çarşamba
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A Haber savaş hattında! Mossad karargahına balistik füzeli saldırı
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yaşanan karşılıklı saldırılar şiddetini giderek artırıyor. Hizbullah bu sabah yaptığı saldırıda Mossad karargahını hedef aldı. Saldırı sabah 06.30 sularında gerçekleşti. Saldırının saati de oldukça önemli. 7 Ekim'de başlayan Kassam Tugayları'nın yaptığı Aksa Tufanı operasyonu ile aynı saatte yapıldı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.