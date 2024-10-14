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A Haber savaş hattında! İsrail'e fiber drone saldırısı

A Haber savaş hattında! İsrail'e fiber drone saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 11:40
İsrail askeri üssü vuruldu. A Haber muhabiri İslim İstanbullu son gelişmeleri aktardı.
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