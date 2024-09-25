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A Haber savaş hattında! Canlı yayında ateş sesleri

A Haber savaş hattında! Canlı yayında ateş sesleri

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 10:00
Güncelleme:25.09.2024 10:07
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yaşanan karşılıklı saldırılar şiddetini giderek artırıyor. Katil devletin başkenti Tel Aviv güne siren sesleri ile uyanırken liman kenti Hayfa’da ateş sesleri yükseliyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.
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