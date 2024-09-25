25 Eylül 2024, Çarşamba
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A Haber savaş hattında! Canlı yayında ateş sesleri
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yaşanan karşılıklı saldırılar şiddetini giderek artırıyor. Katil devletin başkenti Tel Aviv güne siren sesleri ile uyanırken liman kenti Hayfa’da ateş sesleri yükseliyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.