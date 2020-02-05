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05.02.2020

A Haber Pegasus uçağının pistten çıktığı sıcak noktada

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, kazada can kaybının olmadığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralı 21 kişinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır olay yerinden son gelişmeleri canlı yayında anlattı. İşte tüm detaylar...
Son dakika: Sabiha Gökçende pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili Ulaştırma Bakanı Turhandan ilk açıklama |Video SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞIYLA İLGİLİ ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN'DAN İLK AÇIKLAMA |VİDEO
Pegasus uçağı pistten çıktı! Kaza anında pilot ile kulenin konuşması ortaya çıktı! PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI! KAZA ANINDA PİLOT İLE KULENİN KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI!
Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanında Pegasus uçağı pistten çıktı SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI

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