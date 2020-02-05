A Haber Pegasus uçağının pistten çıktığı sıcak noktada

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, kazada can kaybının olmadığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralı 21 kişinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır olay yerinden son gelişmeleri canlı yayında anlattı. İşte tüm detaylar...