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A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

A Haber
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Giriş: 18.05.2022 13:46
Terörle mücadele aralıksız sürüyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak operasyon bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği nokta görüntülendi. Kahraman Mehmetçik, "Artık teröristler kafasını kaldıramamaktadır. Mağaralarına sıkışmış durumdalar. Parolamız ara bul yok et." mesajı verdi.

İşte 11 teröristin vurulduğu bölge İŞTE 11 TERÖRİSTİN VURULDUĞU BÖLGE

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İşte 11 teröristin vurulduğu bölge
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