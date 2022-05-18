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Haberler Galeri A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

Terörle mücadele aralıksız sürüyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak operasyon bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği nokta görüntülendi. Kahraman Mehmetçik, "Artık teröristler kafasını kaldıramamaktadır. Mağaralarına sıkışmış durumdalar. Parolamız ara bul yok et." mesajı verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 13:46
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A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

Ağrı Dağı'nda PKK'ya Eren Abluka-10 operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

A Haber Yurt ve İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak operasyon bölgesinden son gelişmeleri aktardı.

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A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

Askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği nokta görüntülendi.

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A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

KAHRAMAN MEHMETÇİKTEN MESAJ

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. 80 gün süren operasyon sonucunda başarılı bir şekilde Ağrı grubu yok edilmiştir.

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A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

"PAROLAMIZ ARA BUL YOK ET"

Artık teröristler kafasını kaldıramamaktadır. Mağaralarına sıkışmış durumdalar. Parolamız ara bul yok et. İnatçı intikamcı bir şekilde mücadelemize kar kış demeden her zaman her yerde devam edeceğiz.