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A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge
Terörle mücadele aralıksız sürüyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak operasyon bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği nokta görüntülendi. Kahraman Mehmetçik, "Artık teröristler kafasını kaldıramamaktadır. Mağaralarına sıkışmış durumdalar. Parolamız ara bul yok et." mesajı verdi.