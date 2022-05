A Haber operasyon bölgesinde! İşte askeri helikopterden operasyon bölgesi ve 11 teröristin vurulduğu bölge

"PAROLAMIZ ARA BUL YOK ET"

Artık teröristler kafasını kaldıramamaktadır. Mağaralarına sıkışmış durumdalar. Parolamız ara bul yok et. İnatçı intikamcı bir şekilde mücadelemize kar kış demeden her zaman her yerde devam edeceğiz.