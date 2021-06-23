A Haber neden hedefte? Meral Akşener’in medya tezatı

‘Basın özgürlüğü’nden dem vuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in A Haber’i hedef alarak içine düştüğü tezat A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Akşener’e ‘’Akşener’in medyasında Meral Akşener’in icraatlarıyla ilgili hangi tartışmaları yürütüyorlar? Geçtiğimiz gün bir milletvekillerinin yeğeni bir gazeteciyi dövüyor, burnunu kırıyor, dünyanın her yerinde suç sayılacak bir fiil. Bununla neden hiçbir şey söylemiyorsunuz?’’ sorularını sordu!

A Haber ekranlarında Meral Akşener'in 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirten tezahürleri ele alındı. Program konuğu Melih Altınok, A Haber'in neden hedef alındığını değerlendirirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e önemli bir soru yöneltti.

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok şu ifadeleri kullandı:

Doğruyu söylemenin, inandığını söylemenin bir bedeli var. Türkiye'de o yerleşik medyanın pratikleri hep böyleydi, bunlar o kadar sıkı fıkı ilişkiler kuruyorlardı ki iktidarla. Bizim iktidarla ilişkimize dair ne söyleyebilirsiniz? Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Her çalışanda olmayabilir ama genel olarak böyle bir hava var burada. Bu sorun mudur? Bir siyasi görüşü desteklemek, bir siyaset yazarının bir siyasi projeyi doğru bulması.

''BUNLARIN SORUNU…''

Aydın Doğan dönemini hatırlayın, pijamayla bir başbakanı elleri cebinizde karşılıyorsunuz, o kadar içli dışlı olmuşsunuz ki! Bunların sorunu şimdi bu imkanlara sahip olmamasıdır. Aralarındaki imkanları nasıl sömürdüklerini, nasıl birbirlerine girdiklerini görüyorsunuz dolayısıyla bunları söyleyeceklerdir.

''MERAL AKŞENER'İN BASINLA NASIL BİR İLİŞKİ KURDUĞU ORTADA''

Gazetecilik anlamında birtakım evrensel ilkeler var, insan bunlara uygun davranmaya çalışıyor. Meral Akşener medya basın özgürlüğü anlamında eleştiri yapıyor ama kendisi nasıl bir ilişki kuruyor medya ile gazetecilerle buna dair örnekler ortada.

AKŞENER'İN MEDYASI NEDEN SESSİZ?

Akşener'in medyasında Meral Akşener'in icraatlarıyla ilgili hangi tartışmaları yürütüyorlar? Geçtiğimiz gün bir milletvekillerinin yeğeni bir gazeteciyi dövüyor, burnunu kırıyor, dünyanın her yerinde suç sayılacak bir fiil. Bununla ilgili neden hiçbir şey söylemiyorsunuz?

''AHLAK DERSİ VERENLERİ GÖRÜYORUZ''

Günün sonunda görüyoruz ahlak dersi verenlerin, siyasetle aralarına mesafe kurduklarını söyleyenlerin partilerde 40 milyonluk kampanyalarla desteklendiklerini görüyoruz.