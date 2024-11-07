07 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
A Haber Narin’in mezarının başında!

A Haber Narin’in mezarının başında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2024 19:59
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Salim Güran’ın ifade vermesi devam ederken A Haber ekibi minik Narin’in mezarının başından son gelişmeleri aktardı. Davada bir gizli tanıdığın olduğunu ifade eden Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek cinayetin neden işlendiğine dair çok ciddi deliller olduğunu ve abi Enes Güran'ın cinayette parmağı olduğunu ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Narin’in mezarının başında!
A Haber Narin’in mezarının başında!
Hakimdem amca Salim Güran’a sert tepki: Sen çok akıllısın!
Hakimdem amca Salim Güran'a sert tepki: Sen çok akıllısın!
Türkiye konuştuğu cinayette köy halkı sessizliğini bozmadı!
Türkiye konuştuğu cinayette köy halkı sessizliğini bozmadı!
Anne Yüksel Güran: Hiçbirini olay günü görmedim
Anne Yüksel Güran: Hiçbirini olay günü görmedim
A Haber Eğertutmaz Deresi’nde
A Haber Eğertutmaz Deresi’nde
İşte Enes Güran’ın duruşmadaki ifadeleri
İşte Enes Güran’ın duruşmadaki ifadeleri
Emine Erdoğan’dan Kırgız Tarih Müzesi’ne ziyaret
Emine Erdoğan’dan Kırgız Tarih Müzesi’ne ziyaret
Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katılıyor
Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katılıyor
İsrail’e gücümüzü göstermeliyiz
İsrail'e gücümüzü göstermeliyiz
Beyrut’ta peş peşe patlamalar!
Beyrut'ta peş peşe patlamalar!
İsrail’e bir darbe daha!
İsrail'e bir darbe daha!
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Daha Fazla Video Göster