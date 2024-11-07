A Haber Narin’in mezarının başında!

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Salim Güran’ın ifade vermesi devam ederken A Haber ekibi minik Narin’in mezarının başından son gelişmeleri aktardı. Davada bir gizli tanıdığın olduğunu ifade eden Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek cinayetin neden işlendiğine dair çok ciddi deliller olduğunu ve abi Enes Güran'ın cinayette parmağı olduğunu ifade etti.

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