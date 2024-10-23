23 Ekim 2024, Çarşamba
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A Haber Narin'in ailesini iddianameyi sordu! İşte çarpıcı detaylar
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianameyi tamamladı. Narin'in annesi, abisi ve amcasıyla itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar, yer, zaman, fikir ve eylem birliği yaptı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narin'in ailesini iddianameyi sordu. İşte çarpıcı detaylar...