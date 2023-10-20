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A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un canlı yayında zor anları: Göz yaşartıcı bomba attılar

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 17:41
Barı Şeria’da taş atan göstericilere katil İsrail askeri ataş açtı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o anları canlı yayında aktardı. Kurşun, “Göz yaşartıcı bomba attılar. Kameraman arkadaşım Taha da göremiyor şu anda. Bu alanda gösteriler vardı. İsrail askerlerinin bir müdahalesi vardı. Şu anda yayın yapmakta zorlanıyoruz. Biz bu yayınımızı bitirelim.” dedi.
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