A Haber Lübnan’daki patlamanın izini sürüyor! Patlamaların izi Bulgaristan’a uzandı

Lübnan'da salı günü Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları, çarşamba günü ise telsizler eş zamanlı olarak patladı. Saldırı izleri ise Bulgaristan'a uzandı. Ayrıntıları Sofya'da bulunan A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN