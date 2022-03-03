03 Mart 2022, Perşembe
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A Haber kuşatma altındaki Kiev’de! Sokak savaşına mı hazırlanıyorlar?
Rusya’nın Kiev’de kritik noktaları vuracağının açıklanmasının ardından alarmın seviyesi kırmızıya döndü. Sokaklara kumlar döküldü ve barikatlar kuruldu. Kiev’de adeta sokak savaşına hazırlık yapılıyor. Bölgedeki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.