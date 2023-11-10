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A Haber Kudüs’te! Mescid-i Aksa’ya girişe şartlı izin

A Haber
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Giriş: 10.11.2023 12:24
İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa’da 5. cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Müslümanlar içeri girmek için İsrail askerinin kontrol noktalarını aşmaya çalışıyor. Bölgede katil devletin polisleri keyfi uygulamalar yürütüyor. Gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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