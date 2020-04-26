26 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber koronavirüs yoğun bakım servisine girdi! Çok özel görüntüler

A Haber koronavirüs yoğun bakım servisine girdi! Çok özel görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
26.04.2020
Vaka sayılarının düşme eğilimine girdiği Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oluyor. A Haber ekibi koronavirüs hastalarının bulunduğu yoğun bakım servisine girdi. Peki, yoğun bakımda nasıl bir tedavi uygulanıyor? İşte bütün detaylar ve çok özel görüntüler!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüsün DNA’sıyla oynandı iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklama
Koronavirüsün DNA’sıyla oynandı iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklama
A Haber koronavirüs yoğun bakım servisine girdi! Çok özel görüntüler
A Haber koronavirüs yoğun bakım servisine girdi! Çok özel görüntüler
Mehmetçik destan yazıyor
Mehmetçik destan yazıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan İsveç'ten uçakla getirilen Emrullah Gülüşken'in kızına telefon
Başkan Erdoğan'dan İsveç'ten uçakla getirilen Emrullah Gülüşken'in kızına telefon
Ev ev gezilerek koronavirüs testi yapılacak
Ev ev gezilerek koronavirüs testi yapılacak
Leyla tüm süreci A Haber'e anlattı
Leyla tüm süreci A Haber'e anlattı
Leyla'nın babası ambulans uçaktan böyle indirildi
Leyla'nın babası ambulans uçaktan böyle indirildi
Bakan Koca duyurmuştu! Ankara'ya getirildi
Bakan Koca duyurmuştu! Ankara'ya getirildi
Kovid-19 gölgesinde istihbarat savaşları
Kovid-19 gölgesinde istihbarat savaşları
Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haber'de anlattı
Babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken son durumu A Haber'de anlattı
İsveç'teki Türk hasta için ambulans uçak gönderilecek
İsveç'teki Türk hasta için ambulans uçak gönderilecek
Daha Fazla Video Göster