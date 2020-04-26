A Haber koronavirüs yoğun bakım servisine girdi! Çok özel görüntüler

Vaka sayılarının düşme eğilimine girdiği Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oluyor. A Haber ekibi koronavirüs hastalarının bulunduğu yoğun bakım servisine girdi. Peki, yoğun bakımda nasıl bir tedavi uygulanıyor? İşte bütün detaylar ve çok özel görüntüler!