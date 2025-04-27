A Haber kadim şehir Şam’da

Suriye'de 14 yıl süren iç savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden edildi. Ancak Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Orta Doğu'nun incisi Suriye'ye gitti. Osmanlı yadigarı tarihi Hamidiye Çarşısı'nda vatandaşlara mikrofon uzattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN