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A Haber kadim şehir Şam’da

A Haber kadim şehir Şam’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 09:08
Suriye'de 14 yıl süren iç savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden edildi. Ancak Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Orta Doğu'nun incisi Suriye'ye gitti. Osmanlı yadigarı tarihi Hamidiye Çarşısı'nda vatandaşlara mikrofon uzattı.
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A Haber kadim şehir Şam’da
A Haber kadim şehir Şam’da
A Haber kadim şehir Şam’da
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