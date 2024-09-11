A Haber görüntüledi! İşte itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi

Narin Güran cinayeti ile ilgili sır perdesi A Haber'de aralanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evini ve kırmızı aracın park ettiği yeri canlı yayında gösterdi.

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