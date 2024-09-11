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A Haber görüntüledi! İşte itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi

A Haber görüntüledi! İşte itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 11:37
Narin Güran cinayeti ile ilgili sır perdesi A Haber'de aralanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evini ve kırmızı aracın park ettiği yeri canlı yayında gösterdi.
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A Haber görüntüledi! İşte itirafçının evi
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