30 Temmuz 2024, Salı
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A Haber gerilimin tırmandığı Lübnan’da! İsrail hedefindeki ülkede neler yaşanıyor?
Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasındaki gerilim artık ciddi bir savaşa dönüşmek üzere. Her iki taraf da sınır bölgelerine tanklar ve füzeler konuşlandırıyor. Cani Netanyahu "Cevabımız sert olacak." açıklaması yaptı. Artık Lübnan'da gergin bir bekleyiş hakim. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.