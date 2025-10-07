A Haber Gazze sınırında canlı yayında

Katil İsrail ve Hamas ateşkes müzakereleri için masaya oturdu. Müzakereler devam ederken hem Gazze'de bombardıman bitmiyor, hem de İsrail Lübnan'da Hizbullah'a yönelik bir suikast düzenledi. Bölgeden son gelişmeleri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

