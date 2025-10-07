07 Ekim 2025, Salı

A Haber Gazze sınırında canlı yayında

A Haber Gazze sınırında canlı yayında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 13:53
Katil İsrail ve Hamas ateşkes müzakereleri için masaya oturdu. Müzakereler devam ederken hem Gazze'de bombardıman bitmiyor, hem de İsrail Lübnan'da Hizbullah'a yönelik bir suikast düzenledi. Bölgeden son gelişmeleri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
